Obilježena 31. godišnjica genocida u Srebrenici, ukopano deset žrtava

Obilježena je 31. godišnjica genocida u Srebrenici, a komemorativni program u Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari završen je ukopom posmrtnih ostataka deset žrtava.

Nakon klanjanja dženaze i spuštanja tabuta u mezare, Dolinom bijelih nišana zavladala je tišina. Članovi porodica, preživjeli i brojni građani oprostili su se od žrtava čiji su posmrtni ostaci pronađeni i identificirani više od tri decenije nakon njihovog ubistva.

Obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici okupilo je desetine hiljada ljudi iz Bosne i Hercegovine i svijeta, koji su došli odati počast ubijenim Bošnjacima i pružiti podršku njihovim porodicama.

U Memorijalnom centru održan je komemorativni program, nakon kojeg je uslijedila kolektivna dženaza i ukop deset žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine.

Nakon završetka ukopa, Potočari su ponovo utihnuli, dok su porodice ostale uz mezare svojih najmilijih.