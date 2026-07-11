Dijaspora u Chicagu obilježila 11. juli: Podignuta zastava BiH u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici

Bosanskohercegovačka dijaspora u Chicagu obilježila je 31. godišnjicu genocida u Srebrenici svečanim podizanjem zastave Bosne i Hercegovine i intoniranjem državne himne, odajući počast više od 8.000 ubijenih Bošnjaka.

Ceremonija je održana u jutarnjim satima na centralnom gradskom trgu, gdje su se okupili članovi bh. zajednice i građani kako bi u tišini i dostojanstvu odali počast žrtvama genocida počinjenog u julu 1995. godine.

Događaj je organizovalo udruženje Bosniak Brotherhood of Genocide Survivors, koje ovu tradiciju njeguje od 2011. godine s ciljem očuvanja kulture sjećanja i podsjećanja na istinu o genocidu.

– Danas, iako nismo u Srebrenici, željeli smo pokazati da smo uz Srebrenicu i sve njene žrtve. Da se ne zaboravi i da se nikada, nikome i nigdje ne ponovi – poručili su organizatori.

Chicago je dom jedne od najvećih zajednica državljana porijeklom iz Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama, a obilježavanje 11. jula u ovom gradu godinama predstavlja važan dio njegovanja kulture sjećanja među dijasporom.

Podsjećamo, 11. juli se širom svijeta obilježava kao Međunarodni dan sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici, u skladu s Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija usvojenom u maju 2024. godine.