Bećirović u Bužimu odao počast Izetu Naniću i borcima 505. viteške brigade

Izet Nanić, legendarni komandant 505. viteške brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, bio je u središtu današnjeg odavanja počasti u Bužimu, kojem je prisustvovao predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović. Bećirović ovu funkciju obavlja od 16. marta 2026. godine.

U okviru obilježavanja 34. godišnjice 505. viteške brdske brigade, Bećirović je položio cvijeće pred Turbetom generala Izeta Nanića i poginulih boraca i šehida ove brigade, nakon čega je proučio Fatihu.

Izet Nanić bio je jedan od najistaknutijih komandanata Armije Republike Bosne i Hercegovine, a 505. viteška brdska brigada pod njegovom komandom ostala je upamćena po značajnoj ulozi u odbrani Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo BiH i ranije je prilikom obilježavanja godišnjice brigade isticalo Nanićevu hrabrost, odlučnost i doprinos odbrani zemlje.

Za herojstvo i doprinos odbrani Bosne i Hercegovine Nanić je odlikovan ratnim vojnim priznanjem „Zlatni ljiljan“, dok mu je posthumno dodijeljen „Orden heroja oslobodilačkog rata“. Posthumno je unaprijeđen i u čin brigadnog generala.

Obilježavanje godišnjice dio je manifestacije „Slobodarski dani viteškog grada Bužima 2026“, za koju su pripreme trajale i tokom prethodnih mjeseci.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović večeras će se obratiti na završnoj svečanosti manifestacije u Bužimu, povodom 34. godišnjice 505. viteške brdske brigade.