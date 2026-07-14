Bećirović i britanski ministar odbrane razgovarali o jačanju vojne saradnje i NATO putu BiH

U Londonu je održan sastanak predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića i državnog ministra za odbranu Ujedinjenog Kraljevstva lorda Vernona Coakera, na kojem je razgovarano o jačanju odbrambene i sigurnosne saradnje, modernizaciji Oružanih snaga BiH i napretku Bosne i Hercegovine ka članstvu u NATO-u.

Bećirović je zahvalio Ujedinjenom Kraljevstvu na dugogodišnjoj podršci očuvanju mira i sigurnosti u BiH, ističući da je riječ o jednom od najvažnijih partnera u reformi odbrambenog sektora, modernizaciji Oružanih snaga BiH te školovanju i obuci njihovih pripadnika.

Naglasio je da su članstvo u NATO-u i Evropskoj uniji ključni vanjskopolitički ciljevi Bosne i Hercegovine te podsjetio da je BiH usvojila šest programa reformi i Individualno prilagođeni partnerski program za period 2025–2028. godine. Istakao je i da su pripadnici Oružanih snaga BiH od 2023. do 2026. godine učestvovali u 261 aktivnosti u organizaciji NATO-a, te da je BiH prvi put pozvana da doprinese NATO snagama za odgovor.

Tokom sastanka razgovarano je i o nastavku britanske podrške infrastrukturnim projektima za Oružane snage BiH, uključujući obnovu objekata u kasarni Rajlovac, kao i o proširenju saradnje u oblastima modernizacije, cyber sigurnosti, vojne edukacije i borbe protiv hibridnih prijetnji i dezinformacija.

Lord Vernon Coaker potvrdio je opredijeljenost Ujedinjenog Kraljevstva za nastavak snažne odbrambene i sigurnosne saradnje s Bosnom i Hercegovinom, naglasivši važnost jačanja institucija, Oružanih snaga BiH i reformi koje doprinose stabilnosti BiH i Zapadnog Balkana.