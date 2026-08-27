Oproštajni susret Bećirovića i Delmasa, razgovarano o odnosima BiH i Francuske

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović primio je u oproštajnu posjetu ambasadora Francuske u BiH Françoisa Delmasa, kojem je zahvalio na dosadašnjoj saradnji i doprinosu jačanju odnosa između dvije zemlje.

Tokom razgovora istaknuto je da su odnosi Bosne i Hercegovine i Francuske u prethodnom periodu dodatno unaprijeđeni, posebno kroz susrete na najvišem nivou, kao i saradnju u oblastima ekonomije, sigurnosti, obrazovanja, kulture i razvojnih projekata.

Delmas je naglasio značaj odnosa predsjednika Francuske Emmanuela Macrona i Bećirovića, ocijenivši da su ti kontakti pozitivno uticali na ukupnu saradnju dvije države.

Bećirović je kao jedan od važnijih rezultata bilateralne saradnje izdvojio stvaranje uslova za djelovanje Francuske razvojne agencije, Proparca i Expertise Francea u Bosni i Hercegovini, što je otvorilo dodatne mogućnosti za razvojne projekte i podršku privatnom sektoru.

Istakao je i da Bosna i Hercegovina Francusku smatra jednim od važnih evropskih partnera, posebno kada je riječ o podršci evropskom i euroatlantskom putu BiH, kao i očuvanju njene nezavisnosti, suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka.

Bećirović je Delmasu poželio uspjeh u nastavku diplomatske karijere, uz očekivanje da će odnosi izgrađeni tokom njegovog mandata ostati temelj dalje saradnje dvije zemlje.

Delmas je zahvalio Bećiroviću na saradnji i dijalogu tokom mandata, poručivši da Francuska ostaje posvećena evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine. Dodao je da iz BiH odlazi sa pozitivnim iskustvima i lijepim uspomenama.