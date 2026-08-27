Peticija za izbore u mjesnim zajednicama Tuzle: Građani traže pravo da biraju svoje predstavnike

Mjesne zajednice predstavljaju najbliži nivo učešća građana u donošenju odluka koje direktno utiču na svakodnevni život u njihovim naseljima. Ipak, građani Tuzle već godinama nemaju mogućnost da neposredno biraju predstavnike koji će zastupati njihove interese u mjesnim zajednicama.

Upravo zbog toga je 27. jula 2026. godine pokrenuta peticija kojom se od Gradskog vijeća Tuzla i nadležnih institucija traži vraćanje neposrednih izbora za organe mjesnih zajednica. Iako peticija nije novo pokrenuta, ona je i dalje aktuelna, a građani je još uvijek mogu potpisati.

Umjesto izbora – imenovanja

Kako se navodi u obrazloženju peticije, građanima je uskraćena mogućnost da sami odlučuju ko će ih predstavljati u njihovoj mjesnoj zajednici.

Umjesto neposrednih izbora, članove savjeta mjesnih zajednica imenuje Gradsko vijeće Tuzla, što otvara pitanje političkog uticaja na predstavnike koji bi prvenstveno trebali zastupati interese stanovnika svojih naselja.

Poseban problem predstavlja činjenica da su izbori za organe mjesnih zajednica ranije bili predviđeni Statutom Grada Tuzla, ali ta mogućnost godinama nije realizovana.

Naknadnim izmjenama Statuta uklonjena je i mogućnost održavanja izbora u mjesnim zajednicama, čime je, kako ističu pokretači peticije, dodatno smanjena mogućnost direktnog učešća građana u odlučivanju na lokalnom nivou.

Građani traže povratak direktnog izbora

Građani i organizacije civilnog društva već godinama ukazuju na ovaj problem i zagovaraju vraćanje izbora u mjesnim zajednicama.

Pokretači peticije smatraju da građani trebaju imati pravo da neposredno biraju osobe koje će ih predstavljati i zagovarati rješavanje konkretnih problema u njihovim naseljima – od komunalne infrastrukture i saobraćaja do uređenja javnih površina i drugih pitanja od značaja za lokalnu zajednicu. Peticijom se od Gradskog vijeća Tuzla i nadležnih institucija traži pokretanje izmjena propisa kojima bi se omogućilo provođenje neposrednih izbora za organe mjesnih zajednica.

Cilj je, kako se navodi, građanima vratiti mogućnost da sami odlučuju o tome ko će ih predstavljati na nivou njihovog naselja.

Peticija i dalje otvorena za potpisivanje

Iako je inicijativa pokrenuta 27. jula, peticija je i dalje otvorena za građane koji je žele podržati svojim potpisom. Pokretači podsjećaju da lokalna demokratija počinje upravo u mjesnoj zajednici, gdje građani najdirektnije osjećaju posljedice odluka i problema koji se tiču njihovog svakodnevnog života. Peticiju možete potpisati na LINKU.

Zahtjev za neposrednim izborima tako ostaje aktuelan – da stanovnici tuzlanskih mjesnih zajednica ponovo dobiju mogućnost da demokratskim putem biraju svoje predstavnike.