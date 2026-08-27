CIK BiH zaključio birački spisak: Pravo glasa ima 3.408.517 birača

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zaključila je Centralni birački spisak za Opće izbore 2026. godine. Pravo glasa na izborima zakazanim za 4. oktobar imat će 3.408.517 birača.

Odluka je donesena na 52. sjednici CIK-a BiH, a birački spisak zaključen je prema stanju na dan 20. augusta 2026. godine u ponoć.

Među upisanim biračima je 1.709.102 žena, koje čine 50,1 posto ukupnog biračkog tijela. Muškaraca je 1.699.415, odnosno 49,9 posto. Na biračkom spisku je 9.687 žena više nego muškaraca.

U odnosu na stanje od 6. maja, kada su izbori raspisani, broj birača smanjen je za 5.847. Na tada zaključenom biračkom spisku nalazila su se 3.414.364 birača.

CIK BiH je krajem jula utvrdio i da se na izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje izvan Bosne i Hercegovine nalazi 48.074 birača.

Opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani u nedjelju, 4. oktobra 2026. godine, dok zvanična izborna kampanja počinje mjesec ranije, 4. septembra.

Birači će na izborima birati članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine, poslanike u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, poslanike u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske te poslanike u skupštinama deset kantona u Federaciji BiH.