Zmajevi u Mejdanu protiv Italije otvaraju drugi krug kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo

Košarkaška reprezentacija BiH protiv Italije večeras u tuzlanskom Mejdanu otvara drugi krug kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine. Susret počinje u 20 sati, a Zmajevi pred rasprodanim tribinama žele napraviti važan korak u nastavku borbe za Mundobasket.

Nakon uspješno završene prve faze kvalifikacija, Bosna i Hercegovina je izborila plasman u novu grupu u kojoj je očekuju Italija, Litvanija i Island. Pred reprezentacijom su još tri kvalifikaciona prozora, uključujući ovaj u augustu, te naredne u novembru i februaru.

Potpredsjednik Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine Aid Berbić podsjetio je da se rezultati iz prve faze prenose te da je pred Zmajevima nastavak borbe za jedno od mjesta koje vodi na Svjetsko prvenstvo.

Promjene u igračkom kadru donijele su i potrebu za prilagođavanjem sistema igre. Selektor Dario Gjergja kazao je da je stručni štab tokom priprema radio na novim rješenjima koja sada treba prenijeti na teren.

„Mislim da smo uspjeli pripremiti neke stvari koje smo htjeli, jer opet moramo mijenjati sistem igre koji je bio u prethodnim prozorima s obzirom na ono što imamo sada“, rekao je Gjergja.

Prvi test u novoj fazi bit će izuzetno zahtjevan. Italija u Tuzlu dolazi sa širokim rosterom i velikim kvalitetom na svim pozicijama, a selektor BiH posebno je izdvojio njihovu vanjsku liniju.

„Igramo protiv jedne fenomenalne reprezentacije koja je kompletna, koja stvarno na svakoj poziciji ima po dva do tri igrača i čija je vanjska linija šuterski jedna od najboljih u Evropi“, kazao je Gjergja.

Uprkos kvalitetu protivnika, u bh. timu vjeruju da uz disciplinovanu igru i energiju sa tribina mogu odgovoriti izazovu. Košarkaška reprezentacija BiH protiv Italije imat će i snažnu podršku publike, s obzirom na to da je Mejdan rasprodan.

Susret Bosne i Hercegovine i Italije počinje večeras u 20 sati.