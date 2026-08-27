Mladost Solina savladala Slatinu i upisala treću uzastopnu pobjedu

Mladost Solina nastavila je savršen niz na početku sezone u Prvoj ligi Tuzlanskog kantona, savladavši u 3. kolu ekipu Slatine iz Bašigovaca rezultatom 3:1.

Domaći tim od početka susreta preuzeo je inicijativu i uspio doći do prednosti od 1:0. Gosti su nakon prekida i nesigurne reakcije odbrane Mladosti stigli do izjednačenja, ali je ekipa iz Soline nastavila s pritiskom i pred kraj prvog poluvremena ponovo povela.

Na odmor se otišlo rezultatom 2:1.

U nastavku utakmice viđena je čvrsta i borbena igra, a Mladost Solina uspjela je zadržati kontrolu nad susretom i ograničiti prilike gostujuće ekipe.

Konačan rezultat 3:1 postavio je Smajić, koji se dobro snašao u kaznenom prostoru Slatine i preciznim udarcem zatresao mrežu.

Ovom pobjedom Mladost je stigla do maksimalnih devet bodova iz prva tri kola i nastavila odličan početak prvenstva.