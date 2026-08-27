Zakira Pušina osvojila zlato za BiH na Mediteranskim igrama

Zakira Pušina osvojila je zlato za Bosnu i Hercegovinu u disciplini vazdušna puška na 10 metara na Mediteranskim igrama Taranto 2026.

Mlada bh. reprezentativka do najsjajnijeg odličja stigla je u seniorskoj konkurenciji, iako je još uvijek kadetkinja. U finalu je ostvarila rezultat od 252,6 krugova, ispred Anđelije Stevanović iz Srbije sa 251,4 i Aleksandre Stojadinović sa 228,9 krugova.

Pušina je u finalu postavila i novi državni rekord Bosne i Hercegovine, čime je ostvarila jedan od najvećih rezultata u dosadašnjoj karijeri.

Zakira Pušina je do medalje stigla nakon što je kvalifikacije završila na petom mjestu, a zatim u finalu podigla nivo nastupa i osvojila prvo zlato za Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjim Mediteranskim igrama.

Bh. streljačica nedavno je postavila i evropski rekord u disciplini mix team, potvrđujući odličnu formu i veliki potencijal na međunarodnoj sceni.

Zlato Zakire Pušine drugo je odličje za Bosnu i Hercegovinu na Mediteranskim igrama u Tarantu. Prethodno je Ada Avdagić osvojila bronzanu medalju u taekwondou.