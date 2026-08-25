Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme za važan duel protiv Italije. Tri dana pred utakmicu fokus je gotovo u potpunosti na protivniku, a stručni štab upozorava da će za pozitivan rezultat biti potrebna maksimalna disciplina tokom svih 40 minuta.

Zmajevi bez kalkulacija: Protiv Italije traže pobjedu u Mejdanu

Italija u Tuzlu stiže kao ekipa sa velikom širinom rostera, kvalitetnom vanjskom linijom i igračima koji mogu kreirati i iz driblinga i šutem. Posebna opasnost dolazi iz tranzicije, zbog čega će jedan od glavnih zadataka Zmajeva biti kontrola ritma i svođenje protivnika na pozicionu igru pet na pet.

„Mislim da moramo igrati svakako disciplinovano jer to je jedna reprezentacija koja stvarno ima širinu. Zadnje utakmice na turniru što su igrali u Trentu su pokazali svoju kvalitetu. Na svakoj poziciji imaju po dva do tri igrača. Košarkaški imaju tu perimetarsku liniju, sve momke koji su odlični ball handleri ili dribleri i iz toga kreiraju puno“, kazao je Dario Gjergja, selektor Košarkaške reprezentacije BiH.

Iako se uoči duela mnogo govori o Simoneu Fontecchiju, koji je ranije znao praviti velike probleme reprezentaciji BiH, u stručnom štabu naglašavaju da opasnost ne dolazi samo od jednog igrača.

„Imaju oni poprilično dobrih igrača u ekipi, mislim i tu utakmicu koju smo izgubili na Euru, kažem mi, ako nisam bio tu na Eurobasketu, nije to samo Fontecchio odlučio, bio je tu Melli koji je bio fenomenalan i koji ustvari u tomigračkom match-upu ne odgovara sa obzirom na to da on može pokriti poziciju petice gdje on stalno radi te pick-and-pop akcije i kreira za sve ostalo. Međutim, tu je i Manion koji igra fenomenalno“, rekao je Gjergja.

Bosna i Hercegovina, međutim, ima i svoje adute. Ekipi se priključio Luka Garza, pa stručni štab sada traži najbolji način da ga uklopi u sistem i pronađe rješenje za zajedničku igru s Jusufom Nurkićem. Upravo bi visoka linija mogla biti jedno od važnijih oružja domaće selekcije.

„Garza je došao jučer, sad treba ga uklopiti. Sad je ipak prvi put da će igrati zajedno sa Jusufom, tako da moramo vidjeti kako ćemo to uklopiti sad jer imamo tri doslovno visoka igrača, od kojih ćemo jednog morati malo na četiri transferirati, s obzirom na to da smo na četvorci deficitarni“, dodao je Gjergja.

Pogled na tabelu pokazuje da BiH nema mnogo prostora za kalkulacije, ali u svlačionici poručuju da se trenutnim plasmanom ne opterećuju. Vjeruju da uz kvalitet koji posjeduju, povratak Nurkića i podršku pune dvorane mogu ravnopravno odgovoriti favorizovanim Italijanima.

„Ne gledamo iskreno tabelu pred ovu utakmicu jer znamo da imamo kvalitet i dodatno smo jači za Jusufa Nurkića koji se u ovaj prozor priključio, a u prethodnom nije bio i sigurno da u Mejdanu pred našom publikom i uvijek užarenom atmosferom znamo koliki posjedujemo kvalitet i znamo da možemo tražiti svoju pobjedu i svoju šansu“, kazao je Kenan Kamenjaš, košarkaš BiH.

Pripreme su počele na Vlašiću, nastavljene su kontrolnim utakmicama protiv Poljske i KK Bosna, a posljednji treninzi u Tuzli rezervisani su za završne taktičke detalje i analizu Italije.

„Imamo dobre pripreme iza sebe, naravno uz neke male povredice koje će biti u redu do utakmice. Vjerujemo ukoliko izađemo maksimalno fokusirani i naravno uz zalaganje, sigurno imamo kvalitet da igramo sa Italijom“, rekao je Amar Gegić, košarkaš BiH.

Za pobjedu će, poručuju iz bh. tabora, biti potrebno odigrati kompletnu utakmicu, disciplinovano, koncentrisano i bez praznog hoda.