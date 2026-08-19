Nova drama u Lakersima: Promjena vlasnika otvorila pitanje budućnosti Luke Dončića

Velike promjene u Los Angeles Lakersima nastavile su se dogovorom o novoj prodaji franšize, a turbulencije u vlasničkoj strukturi otvorile su i pitanje dugoročne budućnosti Luke Dončića u Lakersima.

Mark Walter, koji je kontrolu nad Lakersima preuzeo prošle godine u poslu kojim je klub procijenjen na oko deset milijardi dolara, dogovorio je prodaju svog većinskog udjela investitoru Joshui Kushneru i bivšem čelniku Disneyja Bobu Igeru. Vrijednost novog posla procjenjuje se na rekordnih 12,5 milijardi dolara, a transakcija još treba proći potrebna NBA odobrenja.

Situaciju dodatno komplikuju nesuglasice unutar porodice Buss oko njihovog preostalog vlasničkog udjela. Većina članova porodice podržala je njegovu prodaju Igeru i Kushneru, dok se Jeanie Buss protivi takvom potezu, zbog čega se borba za buduću vlasničku strukturu Lakersa dodatno zaoštrila.

Sve to događa se u trenutku kada Lakersi svoju košarkašku budućnost grade upravo oko Luke Dončića. Slovenski košarkaš stigao je iz Dallas Mavericksa u februaru 2025. godine, a u augustu iste godine potpisao je trogodišnje produženje ugovora vrijedno 165 miliona dolara. Ugovor uključuje igračku opciju za 2028. godinu.

Zbog toga bi naredne dvije godine mogle biti izuzetno važne za odnos Dončića i Lakersa. Los Angeles će imati mogućnost da mu tokom 2027. ponudi novi višegodišnji ugovor, dok bi Dončić godinu kasnije mogao izaći na tržište slobodnih igrača ukoliko iskoristi mogućnost izlaska iz postojećeg ugovora.

NBA analitičar CBS Sportsa Sam Quinn smatra da nestabilnost oko vlasništva ne ide u prilog Lakersima kada je riječ o dugoročnom zadržavanju slovenske zvijezde. Kao jednu od mogućnosti spomenuo je čak i povratak u Dallas, klub u kojem je Dončić izrastao u jednu od najvećih zvijezda lige.

Mavericksi su u međuvremenu prošli kroz velike promjene. Nico Harrison, generalni menadžer koji je povukao kontroverzni potez i poslao Dončića u Los Angeles, smijenjen je još u novembru 2025. godine, a Dallas je kasnije krenuo i drugim putem kada je riječ o stručnom štabu.

Velika nada franšize sada je Cooper Flagg, oko kojeg Dallas pokušava graditi ekipu za budućnost. Nakon odlične rookie sezone, Flagg se nametnuo kao jedan od najvažnijih mladih igrača NBA lige i potencijalni temelj novog projekta Mavericksa.

Zbog toga su se već pojavile spekulacije o scenariju prema kojem bi Dallas 2028. godine mogao pokušati vratiti Dončića, posebno ukoliko Lakersi u međuvremenu ne izgrade ekipu sposobnu za borbu za NBA titulu. Za sada je riječ isključivo o mogućem scenariju, a ne o konkretnim pregovorima.

Promjena vlasništva Lakersa tako dolazi u osjetljivom trenutku. Iger i Kushner preuzimaju franšizu koja ima globalni status i jednog od najboljih igrača svijeta, ali će jedan od njihovih najvažnijih zadataka biti uvjeriti Dončića da upravo u Los Angelesu može ostvariti svoje dugoročne šampionske ambicije.