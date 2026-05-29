Čampara i Štulić o sezoni Slobode: Povrede su nas poremetile, ali nismo odustali

OKK Sloboda iza sebe ima sezonu koja je donijela veliki rezultatski iskorak, povratak košarkaške energije u Mejdan, plasman u polufinale prvenstva Bosne i Hercegovine i mjesto u ABA 2 ligi.

Iako je sezona bila duga, iscrpljujuća i puna problema, posebno zbog povreda i odlazaka važnih igrača, tuzlanski tim uspio je ostvariti ciljeve koji su postavljeni na početku. Sloboda je tokom godine više puta morala mijenjati ritam, prilagođavati se novim igračima i tražiti novu hemiju u ekipi, ali je upravo u najtežim trenucima pokazala karakter.

Kapiten ekipe Sani Čampara, jedan od najvažnijih igrača Slobode ove sezone, kaže da su problemi s kojima se ekipa suočavala bili veliki, ali da je na kraju presudila vjera u zajednički cilj.

“Imali smo dosta povreda, dosta odlazaka igrača. Trener Marko Trbić je u jednom intervjuu rekao da smo tri puta pravili ekipu. Bila je stvarno duga sezona, ali se na kraju isplatilo. Pokazali smo karakter i došli do rezultata koji smo od početka željeli”, kazao je Čampara.

Sloboda je sezonu obilježila velikim oscilacijama, ali i važnim pobjedama. Posebno težak bio je početak Lige 4, gdje je ekipa krenula s tri poraza. Ipak, uslijedio je preokret i serija pobjeda koja je Tuzlake odvela u polufinale prvenstva BiH.

Čampara smatra da je upravo taj povratak pokazao kakav karakter ima ova ekipa.

“Padali smo dosta u sezoni i dizali se još više puta. U Ligu 4 smo krenuli sa 0:3, ali smo uspjeli pobijediti naredne utakmice i izboriti polufinale. Mislim da nam se na kraju vratilo sve ono što smo kroz sezonu radili”, istakao je kapiten Slobode.

Kao jedan od lidera tima, Čampara je imao veliku odgovornost na terenu. Bio je među najefikasnijim igračima i najbolji asistent ekipe, ali kaže da mu je najvažnije bilo da Sloboda ostvari zacrtani rezultat.

“Kapiten Slobode je veliki pritisak, ali sam zadovoljan. Najvažnije je da se rezultat koji smo zacrtali na početku i desio na kraju. Meni je, posebno kao kapitenu, bilo važno da guram ekipu i da u svaku utakmicu ulazimo sa željom da pobijedimo”, rekao je Čampara.

Ipak, ostaje žal zbog ABA 2 lige, jer kapiten smatra da su povrede spriječile ekipu da napravi i veći rezultat.

“Uvijek će mi ostati žal za ABA 2 ligom. Povrede su nas poremetile, mislim da smo mogli napraviti još nešto što niko nije očekivao. Ali sport je takav, neočekivane stvari se dešavaju i mislim da smo opet izvukli maksimum”, dodao je.

Važnu ulogu u ekipi imao je i Jovan Štulić, igrač koji je kroz sezonu donosio energiju, borbenost i čvrstinu. Kada se osvrne na sve što je Sloboda prošla, prvo izdvaja rezultat i plasman u polufinale.

“Ostaće dobar utisak da smo uspjeli pobijediti tri utakmice u Ligi 4 i ostvariti plasman u polufinale. Sezona je bila duga, iscrpljujuća, puna uspona i padova, ali rezultat je ono što prvo ostaje”, kazao je Štulić.

Kao period u kojem je Sloboda igrala najbolju košarku, Štulić izdvaja utakmicu protiv Sutjeske u Nikšiću, kada je tuzlanski tim ostvario važnu pobjedu i izborio play-off ABA 2 lige. Svoju ulogu u ekipi opisuje kroz ono što je i donio na parketu, energiju, šut, odbranu i borbenost.

Posebno zahtjevni bili su dueli protiv Bosne, koja je Slobodu zaustavila u polufinalu prvenstva BiH. Štulić kaže da su se u tim utakmicama najviše osjetili detalji, svježina i širina protivničkog rostera.

“U takvim duelima dolaze do izražaja detalji i kvalitet. Kada se stave naš i njihov budžet, razlika je velika, a to se vidi i kroz kvalitet. Osjetila se njihova visina, posebno na centarskim pozicijama i u skoku”, rekao je Štulić.

I on, kao i Čampara, naglašava da je zajedništvo bilo najvažnije oružje Slobode. U trenucima kada rezultati nisu išli na ruku ekipi, upravo je odnos unutar svlačionice pomogao da se sezona okrene.

“Zajedništvo je stvar koju nosim iz ove sezone. U teškim momentima, kada rezultati ni