Sloboda večeras u Zetri traži preokret protiv Bosne

Košarkaši ekipa Sloboda Energoinvest i Bosna BH Telecom u subotu su odigrali prvi duel polufinalne serije Prvenstva Bosne i Hercegovine u maloj dvorani tuzlanskog Mejdana. Izuzetno neizvjesna utakmica okončana je nakon napete završnice koju su košarkaši tima iz Sarajeva odigrali spretnije i na kraju slavili rezultatom 66:73 uoči uzvrata u Zetri. Crveno-crni su propustili priliku za trijumf na svom parketu i u goste idu sa minusom od sedam poena.

Ekipa trenera Marka Trbića još jednom je pokazala karakter protiv kvalitetnijeg protivnika usprkos porazu, a sada slijedi novi težak izazov koji su najavili šef stručnog štaba crveno-crnih i prvotimac Vladimir Tomašević.

“Tijesnim porazom u Tuzli propustili smo priliku da ovo polufinale učinimo neizvjesnijim, iako smo dali svoj maksimum. Vjerujem da ćemo i u Sarajevu, bez obzira na nove povrede koje imamo u rosteru, biti u stanju da odigramo najbolje moguće za nas u ovom trenutku”, izjavio je trener Trbić.

“Idemo na revanš u goste kvalitetnoj ekipi Bosne. Parirali smo im tokom cijele prve utakmice, ali su nas njihova posljednja dva skoka u napadu skupo koštala, tako da u revanš ulazimo sa zaostatkom od sedam poena. Treba da budemo opušteni i rasterećeni, bez pritiska, i da damo svoj maksimum na terenu. Ako ovo bude naša posljednja utakmica ove sezone, želimo da ostavimo srce na terenu i da sezonu završimo ponosno i dostojanstveno”, rekao je Tomašević.

Druga utakmica polufinalne serije Prvenstva Bosne i Hercegovine između ekipa Bosna BH Telecom i Sloboda Energoinvest na rasporedu je od 18:00 sati u sportskoj dvorani “Zetra” u Sarajevu. Sudijsku trojku na ovom susretu čine Stojančević, Brekalo i Hasić. Utakmicu uživo moći ćete pratiti i putem Youtube kanala Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine čiji link će biti dostupan na društvenim mrežama Kluba.