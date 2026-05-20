Borik odlučuje sudbinu Slobode: Crveno-crni protiv Borca za polufinale

Sloboda Energoinvest u okviru šestog kola Lige 4 Prvenstva Bosne i Hercegovine putuje u Banja Luku gdje će ih ugostiti ekipa Borca. Utakmicama šestog kola spustit će se zavjesa na ovosezonsku Ligu 4, a nakon odigranih susreta u dvoranama Peki i Borik saznat ćemo putnike u polufinale. Sve četiri ekipe učesnice imaju priliku za plasman u doigravanje uoči posljednjeg kola, a crveno-crni u goste Borcu idu po pobjedu od dva ili više poena razlike.

Tuzlanski tim nije sjajno startao drugu fazu ligaškog takmičenja. Ligu 4 otvorili su sa tri vezana poraza, a šansa za plasman u polufinale otvorila se nakon dva trijumfa u Mejdanu nad ekipama Širokog i Jahorine što ih je dovelo na omjer 2-3. Ekipa Borca trenutno se nalazi na omjeru od 3-2, a kada je riječ o prvom duelu ova dva rivala u Ligi 4, banjalučki tim slavio je pobjedu u Tuzli rezultatom 79:78. U međusobnim duelima regularnog dijela sezone oba tima ubilježila su po jedan trijumf.

Utakmicu u Boriku vrijednu polufinala najavili su trener Trbić i prvotimac Jakupović. “Igramo odlučujuću utakmicu za plasman u polufinale Prvenstva Bosne i Hercegovine i to samo po sebi nosi veliki značaj. Borac je tim koji ima konstantu već nekoliko godina i s njima ove godine igramo izuzetno neizvjesne utakmice. Oni su slavili dva puta u Mejdanu, mi smo ubilježili pobjedu u Boriku. Vjerujem da i sutra možemo pobijediti uz pravu energiju i fokus, te da uspijemo nametnuti protivniku naš način igre”, rekao je Trbić.

“U posljednjem kolu gostujemo ekipi Borca i to je utakmica koja je od velikog značaja za obje ekipe. Idemo sa velikim motivom jer samo pobjedom možemo ostvariti plasman u polufinale državnog prvenstva. Ovo će bit naš četvrti međusobni duel ove godine tako da dosta dobro poznajemo igru protivnika. Iako je zadnjih par sedmica bilo zahtjevno i u jakom ritmu, mogu da kažem da smo spremni za sutra. Ako na teren izađemo sa velikom energijom i fokusrani, polufinale neće biti upitno”, izjavio je Jakupović.

Utakmica šestog kola Lige 4 Prvenstva Bosne i Hercegovine između ekipa Borac WWIN i Sloboda Energoinvest na rasporedu je večeras od 20:00 sati u sportskoj dvorani “Borik” u Banja Luci. Sudijsku trojku na ovom susretu čine Nikšić, Danilović i Domazet. Utakmicu uživo moći ćete pratiti i putem Youtube kanala Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine čiji link će biti dostupan na društvenim mrežama Kluba.