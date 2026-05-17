Sloboda Energoinvest večeras u Mejdanu dočekuje Jahorinu

Košarkaši Sloboda Energoinvesta večeras u tuzlanskom Mejdanu dočekuju ekipu Jahorine Pale u okviru petog kola Lige 4 Prvenstva Bosne i Hercegovine.

Ovo će biti posljednja utakmica crveno-crnih pred domaćom publikom u ovosezonskoj Ligi 4. U prvom susretu petog kola Široki je na Pecari ubjedljivo savladao banjalučki Borac.

Jahorina je jedina ekipa protiv koje Sloboda Energoinvest ove sezone nije upisala pobjedu. Tim s Pala bio je uspješniji u oba susreta regularnog dijela sezone, kao i u prvom međusobnom duelu u Ligi 4.

Sloboda Energoinvest u ovaj susret ulazi nakon pobjede nad Širokim, kojom je prekinula negativan niz, te trenutno ima omjer 1-3. Jahorina je u prošlom kolu poražena od Borca i nalazi se na omjeru 2-2.

“Za nas je ovo još jedna odlučujuća utakmica i vjerujem da ćemo na teren izaći potpuno spremni. Dobro poznajemo protivnika, moramo dati svoj maksimum kako bi ostvarili pobjedu i tako nastavili put ka svom cilju”, izjavio je trener tuzlanskog tima Trbić.

Kapiten Čampara poručio je da ekipa nema prostora za kalkulacije.

“Očekuje nas jako važna utakmica protiv ekipe Jahorine i što se tiče nas nema puno kalkulacija. Jedino što nas zanima je pobjeda u večerašnjem susretu i siguran sam da ćemo dati sve od sebe da to i ostvarimo, te tako ostanemo u igri za polufinale. Pokušat ćemo nametnuti svoj ritam od početka utakmice i nadam se da ćemo uspješno odbraniti domaći teren”, rekao je Čampara.

Utakmica između Sloboda Energoinvesta i Jahorine Pale igra se večeras od 19 sati u velikoj dvorani SKPC “Mejdan” u Tuzli.

Ulaznice po cijeni od 5 KM mogu se kupiti u kafićima Galerija na Slatini, Zona na Pazaru, Community na Bulevaru i Kinđe u TC Sjenjak, kao i u Mejdanu prije početka utakmice.