Košarkaši Slobode slavili u Mejdanu i ostali u borbi za polufinale

Sloboda Energoinvest odigrala je posljednju utakmicu pred domaćom publikom u okviru Lige 4 Prvenstva Bosne i Hercegovine za sezonu 2025/26. Dvorana Mejdan u okviru petog kola Lige 4 ugostila je četvrti ovosezonski duel dva dobro poznata rivala, a ovoga puta tuzlanski tim slavio je izuzetno važnu pobjedu u borbi za polufinale. Crveno-crni su u uzbudljivom meču ubilježili pobjedu rezultatom 77:72 (16:16; 26:18; 20:19; 15:19).

Nakon potpuno izjednačenog prvog perioda igre, Sloboda Energoinvest odigrala je odličnu drugu četvrtinu u kojoj su obavili veliki dio posla kada je riječ o duelu petog kola. Domaći su preuzeli inicijativu i na poluvrijeme otišli sa osam poena prednosti uz rezultat 42:34. Tokom treće dionice meča crveno-crni su uspješno održavali prednost, a usprkos blagom padu intenziteta tokom četvrte četvrtine, domaći su rutinski odradili susret do kraja i zasluženo slavili drugu vezanu pobjedu.

“Odigrali smo utakmicu pod velikim pritiskom, znali smo da moramo pobijediti i mogu reći da se jedan dio onoga što smo izgubili u nekim nesretnim završnicama večeras vratio. Zadovoljan sam velikom borbom i željom koja nas nikad nije napuštala bez obzira na sve probleme. Nije bila tečna igra, nije bio dobar šut, promašili smo dosta otvorenih šuteva, međutim kad se igraju ovakve utakmice nekad ni šut nije toliko potreban da bi se ostvarila pobjeda. Mi smo večeras imali malo više sreće, a sada nas očekuje utakmica protiv Borca”, rekao je trener Trbić.

Najefikasniji u redovima Slobode Energoinvest u ogledu sa ekipom Jahorine bio je Tomašević sa 22 postignuta poena. Dvocifreni u ekipi domaćina bili su još Čampara sa 17 i Milanović sa 12 poena, dok je zapaženu ulogu imao i Štulić sa devet ubačenih poena. Gostujući tim predvodio je Kovačević sa 24 postignuta poena, a dvocifren poenterski učinak ubilježili su Rebić sa 12 i Vujadinović sa 10 poena.

Košarkaši tuzlanskog tima nakon pet odigranih kola bilježe omjer od dvije pobjede i tri poraza, identičan kao i tim sa Pala. S druge strane, ekipe Širokog i Borca nakon pet utakmica u Ligi 4 imaju omjer od po tri pobjede i dva poraza. Šesto, ujedno i posljednje ligaško kolo, odlučit će putnike u polufinale, a u utakmicama posljednjeg kola Lige 4 sastaju se ekipe Borca i Sloboda Energoinvest u Boriku, te ekipe Jahorine i Širokog na Palama.