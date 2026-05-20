Sloboda slavila protiv Borca: Crveno crni u polufinalu Prvenstva

Košarkaši Slobode Energoinvest ostvarili su važnu pobjedu na gostovanju u Banjoj Luci savladavši ekipu Borca rezultatom 63:57 u susretu koji je donio dosta borbe, čvrste igre i neizvjesnosti.

Domaći sastav bolje je otvorio meč i prvu četvrtinu riješio u svoju korist rezultatom 22:19. Borac je prednost sačuvao i do odlaska na odmor, pa se na poluvrijeme otišlo pri rezultatu 35:34 za domaće.

U nastavku susreta Tuzlaci su zaigrali znatno disciplinovanije u odbrani. Treća četvrtina bila je izuzetno tvrda i sa malo poena, a Sloboda ju je dobila rezultatom 9:7, čime je preuzela kontrolu nad utakmicom. U posljednjih deset minuta gosti su dodatno pojačali ritam i četvrtu dionicu riješili sa 20:15 za konačnih 63:57.

Najefikasniji u redovima Slobode bio je Čampara sa 18 poena, uz četiri asistencije i pet skokova. Značajan doprinos dao je i Milanović sa 14 poena i osam skokova, dok je Tomašević dodao deset poena i šest asistencija.

Kod Borca se istakao Cooper sa 18 poena i čak 12 skokova, dok je Gavrić susret završio sa 14 poena. Ipak, to nije bilo dovoljno da domaći tim izbjegne poraz.

Sloboda je ključnu razliku napravila u drugom dijelu utakmice, kada je kvalitetnom odbranom i boljom organizacijom igre uspjela preokrenuti rezultat i stići do vrijedne pobjede na gostujućem parketu.