Tri poraza, veliki povratak i san o finalu: Sloboda pred najvažnijim ispitom sezone

Od ekipe koja je nakon tri poraza bila na dnu, do tima koji je izborio polufinale. Sloboda je u završnici sezone napravila ono što se u jednom trenutku činilo gotovo nemogućim. Kada je pritisak bio najveći, Tuzlaci su vezali pobjede, vratili samopouzdanje i pokazali da ih je prerano bilo otpisati. Sada, pred njima je Bosna, favorit za titulu, ali iz svlačionice Slobode poručuju, niko ih neće pobijediti lako.

„Otpisivali su nas dosta puta ove sezone svi, svaki put smo se uzdigli iznad toga i pokazali da vrijedimo više nego što ljudi misle, nadam se iskreno da će u ovom polufinalu da bude ista priča i da ćemo pokazati da niko nas ne može pobijediti lagano“, kazao je Sani Čampara, kapiten OKK Sloboda Energoinvest.

Upravo zato polufinale za Slobodu ima veliki značaj. Nakon teškog starta, pobjede u ključnim mečevima vratile su ih u vrh, a susret sa Bosnom dolazi kao najveći ispit sezone pred domaćom publikom.

Košarkaši Slobode u subotu ovdje u Mejdanu dočekuju ekipu sarajevske Bosne u prvoj polufinalnoj utakmici Prvenstva Bosne i Hercegovine. Nakon nešto lošijeg starta, omjera 0:3 i nakon što su ih svi već otpisali, košarkaši Slobode napravili su vrhunski povratak i osigurali tri pobjede koje su ih odvele među četiri najbolje ekipe.

Bosna u Tuzlu stiže kao osvajač Kupa BiH i jedan od glavnih kandidata za naslov prvaka. U Slobodi ne bježe od činjenice da je protivnik favorit, ali naglašavaju da rasterećenost može biti njihova prednost. Polufinale se igra na dvije utakmice, a odlučivat će ukupna koš razlika.

„Za nas ona dolazi u jednom trenutku kad smo prilično rasterećeni, a s druge strane jako umorni, iscrpljeni ovom Ligom 6 i potrošeni preksinoćnom pobjedom u Banja Luci. Međutim, s druge strane ja sam siguran da ćemo mi u stručnom štabu, igrači i Sani pogotovo tu može kao kapiten puno da pomogne, da se skupimo i da sutra odigramo najbolje što možemo u ovom trenutku”, kazao je Marko Trbić, trener OKK Sloboda Energoinvest.

Prva utakmica igra se u subotu od 18 sati u maloj dvorani Mejdana, jer je velika dvorana ranije rezervisana. Zbog toga će broj gledalaca biti ograničen, a iz kluba pozivaju navijače da dođu ranije i daju podršku ekipi koja je u finišu sezone pokazala karakter.

„Želim samo da kažem da je broj ulaznica ograničen, na nekih hiljadu ljudi ukupno, zbog velikog interesovanja koji vlada, pozivamo ljude, utakmica je u 18 sati, od 17 sati će biti otvoren ulaz u malu dvoranu“, dodao je Aid Berbić, predsjednik OKK Sloboda Energoinvest.

Sloboda je već jednom ove sezone pokazala da se može vratiti iz teške situacije. Sada želi pokazati da njen plasman u polufinale nije slučajnost. Pred domaćim navijačima Tuzlaci traže rezultat koji bi im u revanšu ostavio otvoren put prema finalu prvenstva Bosne i Hercegovine.