Bosna odnijela pobjedu iz Tuzle, Sloboda traži preokret u revanšu

Košarkaši Bosne pobijedili su Slobodu u Tuzli rezultatom 73:66 u prvoj utakmici polufinala play-offa Prvenstva Bosne i Hercegovine.

Sarajevska ekipa bolje je ušla u utakmicu i već na početku stekla dvocifrenu prednost od 12:2. Nakon prve četvrtine Bosna je vodila 18:13.

Sloboda je u drugom periodu uspjela uhvatiti priključak, preokrenuti rezultat i doći do vodstva, ali su gosti na poluvrijeme otišli s minimalnom prednošću 32:31.

Tuzlanski tim je početkom treće četvrtine ponovo poveo, no Bosna je ubrzo vratila rezultatsku kontrolu i u posljednjih deset minuta ušla s prednošću 56:53.

Sloboda je u završnici prišla na samo pola koša zaostatka dvije minute prije kraja, ali su košarkaši Bosne s dvije vezane trojke prelomili susret i došli do važne pobjede pred revanš.

Najefikasniji igrač Bosne bio je Petar Kovačević sa 15 poena. Edin Atić dodao je 10 poena i osam skokova, dok je Miralem Halilović utakmicu završio sa 11 poena, osam skokova i pet asistencija.

U redovima Slobode najraspoloženiji su bili Sani Čampara sa 22 poena i Tomašević sa 17 poena.

Revanš utakmica polufinala igra se u ponedjeljak, 25. maja, a plasman u finale izborit će ekipa s boljom ukupnom koš-razlikom iz dva susreta.