Nikšić o Novoj Željezari Zenica: Važan korak za očuvanje proizvodnje i radnih mjesta

Premijer Nikšić o Novoj Željezari Zenica istakao da je usvajanje zakona u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH važan korak ka očuvanju proizvodnje, radnih mjesta i domaće industrije.

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio je Zakon o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica d.o.o. Zenica, čime je, prema riječima federalnog premijera Nermina Nikšića, napravljen važan korak ka očuvanju domaće industrije, zaštiti radnih mjesta i stabilnosti privrede Federacije BiH.

Nikšić je poručio da Vlada Federacije BiH nije željela nijemo posmatrati gašenje proizvodnje i gubitak industrijskih kapaciteta od strateškog značaja.

Kako je naveo, ponuđeno rješenje otvara prostor za oporavak kompanije, nastavak proizvodnje i zaštitu interesa radnika, privrede i građana.

Federalni premijer zahvalio je zastupnicima pozicije i opozicije koji su podržali ovo zakonsko rješenje, kao i sindikatima koji su se mjesecima borili za očuvanje radnih mjesta.

Naglasio je da posao još nije završen, te da se sada očekuje hitno usvajanje zakona i u Domu naroda Federacije BiH. Prema njegovim riječima, cilj je da se cijeli proces završi prije 25. juna, kada je predviđeno pokretanje stečajnog postupka.

Nikšić je istakao da je Federacija BiH pokazala spremnost da reaguje kada su ugroženi radna mjesta, proizvodnja i budućnost domaće industrije, poručivši da su Zenica i njeni radnici zaslužili takav odnos.