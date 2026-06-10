Vruće i sparno vrijeme uz mogućnost pljuskova

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas se u Bosni i Hercegovini očekuje toplo i sparno vrijeme, koje bi u poslijepodnevnim satima moglo uzrokovati tegobe kod osjetljivih osoba.

U Hercegovini će preovladavati sunčano vrijeme, dok će u Bosni biti umjereno oblačno. Tokom poslijepodneva na području Bosne mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom.

Jutarnje temperature zraka kretat će se između 11 i 17 stepeni, na jugu zemlje do 21 stepen, dok će najviše dnevne temperature uglavnom iznositi od 26 do 31 stepen Celzijusa, a u Hercegovini i do 33 stepena.

Iz FHMZ-a upozoravaju da bi zbog visokih temperatura i sparine kod hroničnih bolesnika i meteoropata mogli biti izraženiji simptomi poput glavobolje, umora i malaksalosti. Građanima se preporučuje da izbjegavaju duži boravak na suncu, unose dovoljno tečnosti i prilagode aktivnosti vremenskim uslovima.