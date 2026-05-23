Košarkaši Slobode danas pred najvažnijim ispitom sezone

Košarkaši OKK Sloboda Energoinvest danas u Mejdanu dočekuju ekipu sarajevske Bosne u prvoj polufinalnoj utakmici Prvenstva Bosne i Hercegovine.

Nakon lošeg starta u Ligi 6 i omjera 0:3, Tuzlaci su u završnici sezone vezali tri važne pobjede i izborili plasman među četiri najbolje ekipe.

Bosna u Tuzlu stiže kao osvajač Kupa BiH i jedan od glavnih kandidata za titulu, ali iz Slobode poručuju da ih niko neće pobijediti lako.

Prva utakmica igra se od 18 sati u maloj dvorani Mejdana. Broj mjesta je ograničen na oko hiljadu gledalaca, a ulaz u dvoranu bit će otvoren od 17 sati.