Košarkaši Slobode u Mejdanu protiv Jahorine traže važnu pobjedu u Ligi 4

Sloboda u Mejdanu danas dočekuje ekipu Jahorine Pale u okviru 5. kola Lige 4 Prvenstva BiH.

Utakmica OKK Sloboda Energoinvest, KK Jahorina Pale igra se od 19 sati u dvorani Mejdan, a riječ je o važnom susretu za tuzlanski tim u nastavku borbe za što bolji plasman.

Nakon četiri odigrana kola, Sloboda se nalazi na četvrtoj poziciji sa jednom pobjedom i tri poraza, uz pet osvojenih bodova. Jahorina je treća sa učinkom od dvije pobjede i dva poraza, te šest bodova.

Prvo mjesto na tabeli trenutno zauzima Borac Banja Luka sa sedam bodova, dok je Široki Brijeg drugi sa šest bodova.

Susret u Mejdanu za Slobodu predstavlja priliku da pred domaćom publikom popravi bodovni saldo i ostane u utrci za bolji plasman u Ligi 4.