Sloboda i Basket Živinice saznali protivnike u ABA 2 ligi

Sloboda i Basket Živinice saznali su protivnike u grupnoj fazi ABA 2 lige za sezonu 2026/2027, nakon žrijeba održanog na sjednici Skupštine regionalnog košarkaškog takmičenja u Zagrebu.

Tuzlanska Sloboda Energoinvest smještena je u grupu B, u kojoj će igrati protiv TFT-a iz Skoplja, slovenačkog GGD Šenčura, Hercegovca iz Bileće i Podgorice Bemax.

Slobodu tako očekuju po dva susreta sa svakim protivnikom, jedan na domaćem i jedan na gostujućem terenu. Tuzlanski klub će nastojati izboriti nastavak takmičenja nakon što je prethodne sezone nastup završio u četvrtfinalu ABA 2 lige.

Basket Živinice će u regionalnom takmičenju igrati u grupi D, zajedno sa Zlatiborom, Prim