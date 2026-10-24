Sloboda Energoinvest ubjedljiva protiv Gradine, Čampara postigao 27 poena

RTV SLON

Košarkaši Slobode Energoinvest ostvarili su novu pobjedu u Prvenstvu Bosne i Hercegovine, savladavši večeras Gradinu iz Tešnja rezultatom 91:66. Tuzlanski tim je u susretu četvrtog kola, odigranom u Jelahu, upisao treći uzastopni trijumf, a najefikasniji pojedinac bio je Sani Čampara sa 27 poena.

Nakon pobjeda protiv Igmana i TFT-a u ABA 2 ligi, crveno-crni nastavili su uspješan niz i na domaćoj prvenstvenoj sceni. Iako su domaćini pružili dobar otpor u prvom poluvremenu, Sloboda je u nastavku preuzela kontrolu nad utakmicom.

Prva četvrtina protekla je u izjednačenoj igri i završena rezultatom 21:21. Tuzlaci su u drugoj dionici bili nešto uspješniji, pa su na veliki odmor otišli s prednošću od 41:39.

Ključni trenutak utakmice dogodio se u trećoj četvrtini, kada je Sloboda Energoinvest zaigrala znatno bolje u odbrani i napadu. Tuzlaci su ovaj period dobili rezultatom 26:13 i stekli 15 poena prednosti.

U posljednjoj četvrtini gosti nisu dozvolili povratak Gradine. Dodatno su povećali razliku i završnu dionicu dobili sa 24:14, čime su stigli do uvjerljive pobjede od 25 poena razlike.

Čampara i Bukva predvodili Slobodu Energoinvest

Najefikasniji u pobjedničkoj ekipi bio je Sani Čampara sa 27 poena, dok je Tarik Bukva ubacio 22. Dvocifren učinak ostvarili su i Imran Polutak i Jovan Štulić sa po 12 poena, a Jasmin Jakupović dodao je sedam.

Kod domaćina se istakao Aleksandar Radukić sa 25 poena. Andrej Bojanić postigao je 13, Stefan Milošević 12, Haris Ćućović osam, a Amar Mehić pet poena.

Sloboda Energoinvest će u narednom, petom kolu Prvenstva Bosne i Hercegovine igrati pred domaćom publikom u Mejdanu, gdje će dočekati ekipu Slavije.

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