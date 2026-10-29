Sloboda Energoinvest poražena u dramatičnoj završnici u Mejdanu

Sloboda Energoinvest doživjela je drugi domaći poraz ove sezone nakon što je sinoć u tuzlanskom Mejdanu izgubila od Slavije 1996 rezultatom 70:72. Utakmica petog kola Prvenstva Bosne i Hercegovine donijela je neizvjesnu završnicu u kojoj su Tuzlaci uspjeli nadoknaditi veliki zaostatak, ali ne i sačuvati vodstvo.

Gosti iz Istočnog Sarajeva bolje su otvorili susret i već u prvoj četvrtini stekli prednost od šest poena, završivši je rezultatom 18:12. Slavija je nastavila dominirati u skoku i tokom druge dionice, pa je na poluvrijeme otišla s vodstvom 36:25. Sloboda je u prvih 20 minuta postigla svega 25 poena, što je domaćem sastavu značajno otežalo nastavak utakmice.

Sloboda Energoinvest nadoknadila zaostatak, ali pobjeda je izmakla

U drugom poluvremenu izabranici Marka Trbića zaigrali su znatno bolje. Treću četvrtinu dobili su rezultatom 20:15, a u posljednjoj dionici uspjeli su potpuno anulirati prednost gostiju.

Sloboda je u završnici povela sa 67:64 i činilo se da bi mogla doći do preokreta i četvrte prvenstvene pobjede. Međutim, košarkaši Slavije uspjeli su vratiti vodstvo, a domaći tim u posljednjem napadu nije iskoristio priliku za izjednačenje ili pobjedu.

Najefikasniji igrač Slavije bio je Biko Johnson sa 18 poena, dok je Kevin Kangu dodao 13. Kyle Whippen ostvario je double-double učinak sa 11 poena i 11 skokova, a Pierre Sanders postigao je 10 poena.

U redovima Slobode najviše se istakao kapiten Sani Čampara sa 15 poena. Đorđe Gobović ubacio je 13, dok je Ivan Wolf utakmicu završio sa 10 postignutih poena.

Ovim porazom Sloboda Energoinvest nakon pet odigranih kola ima omjer od tri pobjede i dva poraza. Slavija je, s druge strane, upisala vrijednu gostujuću pobjedu, a njen trener Srđan Stanić prvi put je savladao ekipu koju vodi Marko Trbić.

Sloboda Energoinvest – Slavija 1996 70:72 (12:18, 13:18, 20:15, 25:21).