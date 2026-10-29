Jusuf Nurkić dobitnik najvećeg priznanja Grada Tuzle

Jusuf Nurkić, bosanskohercegovački košarkaški reprezentativac i NBA igrač, dobitnik je Povelje grada Tuzle, najvišeg javnog priznanja koje dodjeljuje Grad Tuzla. Odluku o dodjeli javnih priznanja za 2026. godinu usvojilo je Gradsko vijeće Tuzla na sjednici održanoj jučer, a priznanja će biti uručena povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

Prijedlog dobitnika utvrdila je Komisija za odlikovanja i priznanja, kojom predsjedava Ana Pejić, nakon provedenog javnog konkursa i razmatranja pristiglih inicijativa. Nurkića je za Povelju grada Tuzle predložio gradski vijećnik Omer Berbić.

Jusuf Nurkić među dobitnicima priznanja Grada Tuzle

Osim Povelje grada Tuzle, Gradsko vijeće usvojilo je i odluke o dodjeli Tuzlanske plakete i Tuzlanske lente pojedincima, udruženjima i drugim subjektima koji su svojim djelovanjem doprinijeli društvenoj zajednici.

Tuzlanska plaketa dodijeljena je Udruženju porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih oboljenja „PIPOL“ Tuzla, na prijedlog Gradske organizacije SDP-a Tuzla.

Među dobitnicima Tuzlanske lente su Ljubica Muharemagić, koju je predložio Klub vijećnika SDP-a, te Caffe bar „Sloboda“ Tuzla, na prijedlog Foruma mladih SDP-a Tuzla.

Isto priznanje dobit će Almir Žilić, kojeg je predložila Turistička zajednica Tuzlanskog kantona, kao i Said Husejinović i Udruženje građana „Buđenje“, koje je predložio vijećnik Omer Berbić. Prijedlozi za posljednja tri dobitnika preusmjereni su u kategoriju Tuzlanske lente odlukom nadležne komisije.

Gradsko vijeće zatražilo detaljnija obrazloženja za buduća priznanja

Tokom razmatranja odluke vijećnici su ukazali na nedostatak detaljnijih informacija o zaslugama i doprinosu predloženih dobitnika javnih priznanja.

Zbog toga je usvojen zaključak kojim se od Komisije za odlikovanja i priznanja i Stručne službe Gradskog vijeća traži da ubuduće pripremaju sadržajnija obrazloženja, s konkretnim podacima o rezultatima i doprinosu kandidata zajednici.

Pri tome će se morati voditi računa o zaštiti ličnih podataka sadržanih u dostavljenim inicijativama, u skladu s važećim zakonskim propisima.

Javna priznanja Grada Tuzle bit će svečano uručena na predstojećoj svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana državnosti BiH.