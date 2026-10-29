Amela Jusufović dobila saglasnost Gradskog vijeća za direktoricu Panonike

Amela Jusufović dobila je jednoglasnu podršku Gradskog vijeća Tuzla za imenovanje na funkciju direktorice Javnog preduzeća „Pannonica“. Odluka je donesena na jučerašnjoj sjednici, čime je potvrđen ranije poznati prijedlog Nadzornog odbora ovog preduzeća.

Gradski vijećnici dali su prethodnu saglasnost za imenovanje Jusufović, koja je nakon provedene konkursne procedure zauzela prvo mjesto na rang-listi kandidata. Time je napravljen ključni korak prema njenom preuzimanju rukovodeće pozicije, a konačnu odluku o imenovanju treba donijeti Nadzorni odbor preduzeća.

Amela Jusufović ostvarila najbolje rezultate na konkursu

Na konkurs za direktora Panonike prijavila su se dva kandidata, Amela Jusufović i Adnan Nuhanović. Nakon pregleda dokumentacije i obavljenih intervjua, Komisija za izbor utvrdila je konačnu rang-listu na kojoj je Jusufović ostvarila 13,57 bodova, dok je Nuhanović osvojio 11,34 boda.

Iako je Nuhanović imao nešto bolje rezultate u dijelu bodovanja koji se odnosio na formalne kvalifikacije i radno iskustvo, Jusufović je ostvarila višu ocjenu na intervjuu. Njena prosječna ocjena na razgovoru bila je 4,60, dok je Nuhanović ocijenjen sa 3,60. Komisija je jednoglasno, glasovima svih pet članova, podržala njen izbor.

Amela Jusufović je magistrica primijenjene biologije, a na konkurs se prijavila s pozicije stručne saradnice za razvojne procese i upravljanje otpadom u JKP „Komunalac“ Tuzla. Dugogodišnja je članica SDP-a Tuzla, a kroz profesionalni i društveni angažman bavila se pitanjima ekologije, zaštite okoliša i održivog upravljanja prirodnim resursima.

Nakon završetka preostalih zakonskih provjera i donošenja konačne odluke Nadzornog odbora, Jusufović bi trebala preuzeti funkciju direktorice na mandat od četiri godine.

Na toj poziciji naslijedit će Maida Porobića, koji je Panonikom rukovodio 21 godinu. Riječ je o javnom preduzeću koje upravlja kompleksom Panonskih jezera, jednim od najposjećenijih turističkih i rekreativnih sadržaja u Tuzli.