Zajednička vojna obuka OSBiH i britanske vojske na Manjači

Ali Huremović
Zajednička vojna obuka OSBiH i britanske vojske na Manjači

Zajednička vojna obuka pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Ujedinjenog Kraljevstva bit će održana od 2. do 20. novembra u Centru za borbenu obuku i na poligonu Manjača. Riječ je o redovnoj godišnjoj aktivnosti koja se organizuje petu godinu zaredom, u okviru odbrambene saradnje dvije zemlje.

U obuci će učestvovati pripadnici britanske jedinice Grenadier Guards, zajedno s pripadnicima Oružanih snaga BiH. Cilj je unapređenje profesionalnih vještina, razmjena iskustava i jačanje sposobnosti zajedničkog djelovanja u različitim vojnim operacijama.

Zajednička vojna obuka obuhvatit će terenske i izviđačke aktivnosti

Tokom obuke vojnici će uvježbavati terenske vještine, izviđanje, patroliranje, tehnike kretanja te komandovanje i kontrolu. Poseban dio aktivnosti bit će usmjeren na daljnji razvoj Borbene grupe lake pješadije Oružanih snaga BiH.

Britanska ambasadorica u Bosni i Hercegovini Dawn McKen istakla je da zajedničke aktivnosti potvrđuju snažno partnerstvo dvije države u oblasti odbrane.

„Ova obuka je još jedan primjer snažnog i praktičnog partnerstva Ujedinjenog Kraljevstva i Bosne i Hercegovine. Zajedničkom obukom naše oružane snage uče jedne od drugih, unapređuju profesionalne vještine i grade odnose koji doprinose sigurnosti i stabilnosti Bosne i Hercegovine“, izjavila je McKen.

Ambasadorica je naglasila da Ujedinjeno Kraljevstvo ostaje posvećen partner Oružanim snagama BiH, kao i očuvanju sigurnosti i stabilnosti zemlje.

Zajednička vojna obuka dio je šire britanske podrške reformama odbrambenog sektora Bosne i Hercegovine, uključujući razvoj vojnih kapaciteta i unapređenje profesionalnih standarda u okviru saradnje s NATO-om.

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