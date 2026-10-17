Na Manjači od ponedjeljka velika vojna vježba OSBiH i NATO-a, učestvovat će više od 1.200 pripadnika

RTV SLON
Foto: Oružane snage BiH

Na glavnom poligonu za obuku Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na Manjači od 19. do 23. oktobra bit će održana vojna vježba „Trenutni odgovor 26“, u kojoj će učestvovati više od 1.200 pripadnika OSBiH i NATO-a.

Prema podacima Ministarstva odbrane BiH, u vježbi će učestvovati 881 pripadnik deklarisanih jedinica Oružanih snaga BiH, dok će dodatnih 330 pripadnika biti angažovano u rukovodstvu vježbe i ocjenjivačkim timovima, uključujući predstavnike NATO-ove Savezničke komande združenih snaga u Napulju.

Cilj vježbe je provjera operativnih sposobnosti jedinica, njihove obučenosti i opremljenosti, kao i spremnosti za djelovanje u skladu s NATO standardima. Aktivnost predstavlja jednu od najzahtjevnijih vježbi ove vrste planiranih za 2026. godinu.

Simulacije i terenska obuka

Vježba će obuhvatiti komandne simulacije i terenski dio obuke. Nakon rada na simulacijskom sistemu JCATS, pripadnici deklarisanih jedinica učestvovat će u terenskoj vježbi tokom koje će se provjeravati planiranje, komandovanje i izvođenje operacija podrške miru u realističnim uslovima.

U realizaciji će biti korišteni oklopni transporteri, sanitetska vozila i druga oprema, a podršku će pružati i helikopteri Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane OSBiH.

Posebna pažnja bit će posvećena sposobnostima bataljonske grupe lake pješadije, vodova vojne policije i jedinica za uklanjanje eksplozivnih sredstava.

NATO timovi provjeravat će operativne sposobnosti

Tokom vježbe bit će provedena i ponovna evaluacija deklarisanih jedinica na nivou NEL-2, prema NATO konceptu ocjenjivanja operativnih sposobnosti. Provjera će obuhvatiti sedam područja, među kojima su planiranje i izvođenje operacija, komandovanje i komunikacije, održivost, zaštita snaga i protok informacija.

Ocjenjivanje će provoditi NATO timovi iz Savezničke komande združenih snaga u Napulju, uz učešće certificiranih ocjenjivača iz Oružanih snaga BiH.

Iz Ministarstva odbrane BiH ističu da je vježba važna za unapređenje obučenosti jedinica, njihovu međusobnu koordinaciju i interoperabilnost s NATO snagama.

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