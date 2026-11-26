Zbog nestanka goriva iz vojnog skladišta „Stojkovići“ kod Novog Travnika, dvojica pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine udaljena su s ove vojne lokacije. Vrijednost nestalog goriva procjenjuje se na više od 817.000 KM.

Potvrdio je to danas načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH Gojko Knežević na konferenciji za medije u Sarajevu, održanoj povodom Dana Oružanih snaga BiH.

Knežević je istakao da je istraga još u toku i da je vodi Tužilaštvo Bosne i Hercegovine.

Nestanak goriva otkriven u oktobru

Nedostatak goriva u skladištu otkriven je u oktobru, kada je bilo potrebno osigurati potrebne količine za održavanje vojne vježbe u blizini Banje Luke.

U poslovnim knjigama bilo je evidentirano oko 364.400 litara dizelskog goriva D-5, dok je provjerom utvrđeno da se u skladištu nalazi oko 144.000 litara.

Također, od približno 7.000 evidentiranih litara dizelskog goriva D-4 nije pronađena nijedna litra.

Okolnosti nestanka goriva, kao i eventualna odgovornost pojedinaca, predmet su istrage nadležnog tužilaštva.

Skladište je u vlasništvu Bosne i Hercegovine

Vojni kompleks „Stojkovići“ nalazi se oko četiri kilometra od Novog Travnika, a namijenjen je skladištenju pogonskog goriva i maziva.

Kompleks je izgrađen u vrijeme bivše Jugoslavije za potrebe Jugoslavenske narodne armije, a danas je uknjižen kao vojna imovina Bosne i Hercegovine.