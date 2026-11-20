Zajednička vojna obuka na Manjači, u kojoj su učestvovali pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Velike Britanije i Austrije, završena je danas nakon tri sedmice intenzivnih aktivnosti.

Obuka je održana u Centru za borbenu obuku Oružanih snaga BiH, a cilj je bio unapređenje vojnih sposobnosti, razmjena iskustava i jačanje saradnje između oružanih snaga tri države.

Obuka je trajala od 2. do 20. novembra, a uz pripadnike Oružanih snaga BiH učestvovali su vojnici britanske jedinice Grenadier Guards i austrijskih oružanih snaga.

Tokom zajedničkih aktivnosti vojnici su usavršavali terenske vještine, izviđanje, patroliranje, tehnike kretanja te komandovanje i nadzor. Poseban naglasak stavljen je na koordinaciju i sposobnost zajedničkog djelovanja u različitim uslovima.

Pet godina vojne saradnje BiH i Velike Britanije

Zajednička vojna obuka na Manjači organizovana je petu godinu zaredom, u okviru dugogodišnje odbrambene saradnje Bosne i Hercegovine i Ujedinjenog Kraljevstva.

Britanska ambasadorica u BiH Dawn McKen istakla je da ovakve aktivnosti doprinose jačanju profesionalnih sposobnosti vojnika, ali i međusobnog povjerenja.

„Partnerstvo se najbolje gradi kada radimo zajedno. Tokom ove tri sedmice britanski i bosanskohercegovački vojnici trenirali su rame uz rame, dijelili iskustva i učili jedni od drugih. To jača njihove profesionalne sposobnosti, ali i povjerenje i odnose između naših oružanih snaga“, izjavila je McKen.

Dodala je da je Ujedinjeno Kraljevstvo ponosno što već petu godinu učestvuje u organizaciji zajedničke obuke s Oružanim snagama BiH, čime se dodatno razvija odbrambeno partnerstvo dvije zemlje.

Zajednička obuka dio je britanske podrške reformama odbrambenog sektora u Bosni i Hercegovini i jačanju kapaciteta Oružanih snaga BiH kao partnera NATO-a.

Učešće austrijskih vojnika omogućilo je dodatnu razmjenu iskustava i unapređenje saradnje između pripadnika oružanih snaga sve tri države.