U Gimnaziji „Ismet Mujezinović“ u Tuzli danas će biti upriličeno potpisivanje ugovora o stipendiranju učenika koji su upisali deficitarna zanimanja.

Pravo na stipendiju ostvarilo je svih 59 učenika koji su se našli na rang-listi Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

Riječ je o budućim keramičarima, tapetarima, kuharima, autoelektričarima, zidarima, fasaderima, izolaterima, plinskim i vodoinstalaterima te rukovaocima rudarske mehanizacije površinskog kopa.

Najviše stipendista je među budućim keramičarima, njih 17, te kuharima, kojih je 14. Stipendije su namijenjene učenicima prvih razreda srednjih škola za školsku 2026/2027. godinu.