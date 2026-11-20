Granični prijelaz Jovića Most, između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, mogao bi biti premješten na novu lokaciju kako bi se smanjile saobraćajne gužve i omogućio sigurniji prelazak granice.

Inicijativa je razmatrana na radnom sastanku u Imotskom, gdje su predstavnici lokalnih vlasti i policijskih institucija razgovarali o mogućnostima realizacije ovog projekta.

Sastanku su prisustvovali gradonačelnik Imotskog Luka Kolovrat, načelnik Općine Posušje Ante Begić, načelnik Stanice granične policije Imotski Tihomir Nenadić i načelnik Sektora za granicu Policijske uprave splitsko-dalmatinske Mladen Bužančić, saopćeno je iz Grada Imotskog.

Razlog za pokretanje inicijative su ograničeni prostorni kapaciteti postojećeg prijelaza, uske pristupne ceste i česte kolone vozila, posebno tokom ljetne turističke sezone. Ovakvi uslovi otežavaju odvijanje saobraćaja, ali i svakodnevno kretanje stanovnika naselja kroz koja prolaze vozila prema granici.

Predstavnici Policijske uprave splitsko-dalmatinske podržali su prijedlog izmještanja, čime su stvoreni preduslovi za nastavak razgovora i pripremu potrebne dokumentacije.

Predloženim izmještanjem graničnog prijelaza Jovića Most nastojala bi se povećati protočnost saobraćaja, poboljšati uslovi za rad graničnih službi i smanjiti opterećenje naseljenih područja.

Grad Imotski i Općina Posušje nastavit će saradnju s nadležnim institucijama obje države kako bi se utvrdili tehnički, administrativni i međudržavni uslovi potrebni za realizaciju projekta.

Za sada nije određena tačna lokacija na koju bi granični prijelaz mogao biti premješten, niti je poznato kada bi radovi mogli početi.