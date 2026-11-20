Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, a upozoravamo na povećanu opasnost od odrona, kao i na mjestimično jake udare vjetra i savjetujemo oprezniju vožnju.

Zbog sanacionih radova na autocesti A-1 preticajnom trakom saobraća se ispred tunela 1. mart na dionici Kakanj-Zenica, kao i na dionici Sarajevo zapad-Lepenica.

U toku je sanacija potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste Zenica jug-Zenica sjever i saobraća se usporeno.

Na magistralnoj cesti Srbljani-Bosanska Krupa, zabranjen je saobraćaj za vozila čija ukupna masa prelazi 20 tona. Na istoj dionici, na lokaciji mosta preko rijeke Une (u blizini lokaliteta Crno Jezero) vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom, uz postavljene semafore.

Zbog radova na proširenju mosta, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina (na ulazu u Bijeljinu). Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.

Na dionici magistralne ceste M-1.8 Lončari-Pelagićevo za vrijeme radova na izgradnji kružne raskrsnice, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac.

Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija (uspon iz pravca Podromanije) saobraća se usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila.

Jednom trakom zbog aktuelnih radova saobraća se i na magistralnim cestama: Šićki Brod-Husino, Turbe-Nević Polje, Široki Brijeg-Mostar (Knešpolje), Stup-Jošanica, Bihać-Ripač, Cazin-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-brdo Hum, Čevljanovići-Nišići i Tasovčići-Stolac.

Na graničnim prelazima putnička vozila, za sada, ne čekaju duže od 30 minuta.

Ponovo je otvoren stari granični prelaz Gradiška, koji je zbog oštećenja bio privremeno zatvoren. Na ovom graničnom prelazu dozvoljen je međunarodni saobraćaj za: putnička motorna vozila, autobuse i prazna teretna motorna vozila. Promet komercijalne robe nije dozvoljen.

Na snazi je zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme na cestama u Bosni i Hercegovini.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.