Mladi u BiH imaju najmanje povjerenja u institucionalnu podršku i vlastite životne prilike u poređenju s vršnjacima iz istočne Evrope i centralne Azije, pokazuju rezultati istraživanja Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA). Samo 31 posto mladih u našoj zemlji smatra da ima mnogo životnih mogućnosti, dok svega osam posto vjeruje da im vlasti pružaju veliku podršku.

Ovi podaci predstavljeni su danas u Sarajevu, tokom promocije globalnog UNFPA Izvještaja o stanju svjetskog stanovništva za 2026. godinu. Događaj je organizovan u saradnji s Adria Future Summitom, a okupio je mlade, predstavnike institucija, poslodavce i organizacije civilnog društva.

Prema istraživanju, 57 posto mladih u istočnoj Evropi i centralnoj Aziji smatra da ima mnogo životnih prilika, što je znatno više nego u Bosni i Hercegovini.

Mladi u BiH suočavaju se s finansijskom nesigurnošću i nedostatkom podrške

Posebno zabrinjava podatak da samo osam posto ispitanika iz BiH smatra da vlasti pružaju veliku podršku mladima, dok je regionalni prosjek 32 posto. Istovremeno, 71 posto mladih u našoj zemlji smatra da među mladima postoje velike nejednakosti, u poređenju s 51 posto na regionalnom nivou.

Istraživanje pokazuje i da svega deset posto mladih u BiH vjeruje da poslodavci podržavaju ravnotežu između poslovnog i privatnog života.

Dodatni izazovi vidljivi su među mladim ženama. Samo 26 posto njih smatra da mladi imaju mnogo životnih prilika, dok svega 23 posto izražava izrazito pozitivan stav prema vlastitoj budućnosti.

Podaci za Bosnu i Hercegovinu prikupljeni su tokom 2025. godine, u istraživanju koje je obuhvatilo 758 ispitanika u dobi od 18 do 39 godina.

Mladi žele porodicu, ali nemaju dovoljno sigurnosti za budućnost

Iako se suočavaju s brojnim preprekama, rezultati UNFPA istraživanja pokazuju da mladi u Bosni i Hercegovini i dalje žele brak, porodicu i roditeljstvo. Među najvećim preprekama navode finansijsku nesigurnost, nestabilno zaposlenje i poteškoće u ostvarivanju uslova za samostalan život.

Prema istraživanju, finansijske razloge kao veliku prepreku roditeljstvu navodi 36 posto ispitanika, dok 35 posto ističe poteškoće u pronalasku odgovarajućeg partnera.

Predstavnica UNFPA u BiH Justine Coulson naglasila je da je za promjenu ovakvog stanja potrebno izgraditi povjerenje između mladih i institucija.

„Ono što im treba jest povjerenje da su institucije na njihovoj strani, a to povjerenje raste kada mladi ljudi sami pomažu u oblikovanju politika koje utječu na njihov život“, poručila je Coulson.

Na današnjem skupu istaknuto je da mladi ne trebaju biti samo korisnici mjera koje donose institucije, nego aktivni učesnici u njihovom kreiranju.

Globalni UNFPA izvještaj za 2026. godinu, pod nazivom „Succeeding Generations“, naglašava potrebu za većim uključivanjem mladih u donošenje odluka koje utječu na njihovo obrazovanje, zapošljavanje, zdravlje i budućnost.