Istraživanje u BiH: Više od 60 posto ispitanih LGBTI osoba doživjelo nasilje tokom školovanja

Diskriminacija LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini i dalje je prisutna u obrazovanju i na tržištu rada, pokazuju rezultati istraživanja koje je objavio Sarajevski otvoreni centar. Prema prikupljenim podacima, 62,8 posto ispitanih LGBTI osoba doživjelo je verbalno ili fizičko nasilje tokom školovanja, dok se više od polovine suočilo s uznemiravanjem na radnom mjestu.

Istraživanje je predstavljeno u publikaciji „Život uprkos diskriminaciji: Socio-ekonomski položaj lezbijki, gej, biseksualnih, transrodnih i interseksualnih osoba u Bosni i Hercegovini“, koja obuhvata iskustva u obrazovanju, zapošljavanju, ostvarivanju radnih prava te finansijskoj i stambenoj sigurnosti.

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Nasilje tokom školovanja i nepovjerenje u institucije

Podaci pokazuju da 81,8 posto ispitanih LGBTI osoba nikada nije prijavilo diskriminaciju. Gotovo polovina učesnika istraživanja u određenom periodu razmišljala je o prekidu školovanja, između ostalog zbog finansijskih poteškoća, nedostatka podrške i negativnih iskustava.

Problemi se nastavljaju i nakon završetka obrazovanja. Uznemiravanje na radnom mjestu prijavilo je 52,5 posto LGBTI ispitanika, dok je među ispitanicima iz opće populacije takvo iskustvo navelo 10,4 posto.

Čak 63,6 posto LGBTI učesnika smatra da je tržište rada u BiH potpuno ili uglavnom nepristupačno osobama iz ove zajednice. Istovremeno, 67 posto ispitanih nema povjerenja u institucije nadležne za zaštitu radnih prava.

Diskriminacija LGBTI osoba prisutna i pri zapošljavanju

Istraživanje je obuhvatilo i stavove opće populacije prema LGBTI osobama u poslovnom okruženju. Rezultati pokazuju da 40,1 posto ispitanika ne bi željelo raditi za LGBTI nadređenu osobu, dok 43,2 posto ne bi radilo za poslodavca koji promoviše LGBTI prava.

Finansijska nesigurnost predstavlja dodatni problem. Zbog nedostatka novca, 48,8 posto ispitanih LGBTI osoba navelo je da je moralo odustati od obrazovanja, zdravstvenih usluga ili društvenih aktivnosti. Među ispitanicima iz opće populacije taj udio iznosi 21,1 posto.

Iz Sarajevskog otvorenog centra upozoravaju da zakonska zabrana diskriminacije sama po sebi nije dovoljna ukoliko je ne prate efikasni mehanizmi zaštite i sigurno okruženje u obrazovnim ustanovama i na radnim mjestima.

Zbog toga preporučuju dosljedniju primjenu antidiskriminacijskih propisa, edukaciju nastavnog osoblja i poslodavaca te uspostavljanje dostupnih i povjerljivih načina prijavljivanja diskriminacije.

Istraživanje obuhvatilo više od 1.100 ispitanika

Istraživanje je provedeno tokom 2026. godine, a obuhvatilo je 121 LGBTI osobu iz pet regija Bosne i Hercegovine, reprezentativni uzorak od 1.000 punoljetnih osoba iz opće populacije te tri dodatna dubinska intervjua.

Iz Sarajevskog otvorenog centra naglašavaju da se, zbog načina odabira LGBTI učesnika, rezultati ne mogu statistički generalizovati na cjelokupnu LGBTI populaciju u BiH.

Publikacija je nastala u okviru projekta „Work That Works for All“, koji provodi Sarajevski otvoreni centar uz podršku programa „Working Safe“, koji finansira Evropska unija. U realizaciji regionalnog programa učestvuje i Tuzlanski otvoreni centar, zajedno s partnerskim organizacijama iz drugih zemalja Zapadnog Balkana i Turske.