Svaki deseti novinar u Bosni i Hercegovini suočava se s dijagnostikovanim mentalnim poremećajem, pokazalo je istraživanje o mentalnom zdravlju novinara.

Najčešći problemi su anksioznost kod 76,5 posto ispitanika, depresija kod 41,2 posto i panični napadi kod 38,2 posto, što su podaci koji otkrivaju ozbiljne izazove s kojima se suočava ova profesija.

Psiholog Srđan Puhalo, glavni istraživač, istakao je da je istraživanje provedeno od 30. aprila do 23. juna na uzorku od 316 medijskih radnika, uz podršku BH novinara, Pro Educe i Evropske unije.

Generalna sekretarka BH novinara Borka Rudić naglasila je da su najveći izvori stresa finansijska nesigurnost, mobing, kratki rokovi, ali i fizičke prijetnje i prijetnje smrću. Dodala je da se sve više novinara obraća liniji za pomoć tražeći pravnu, psihološku i medicinsku podršku.

Podaci pokazuju da 67,7 posto ispitanih smatra novinarstvo izrazito stresnim poslom, a žene češće nego muškarci ističu da su pod većim pritiskom.

Istraživanje otkriva da je mobing doživjelo 40,5 posto novinara, najčešće od urednika, menadžmenta ili kolega, dok su muškarci češće izloženi fizičkom nasilju, a žene mobingu i online prijetnjama.

Trećina novinara osjeća snažnu iscrpljenost i sagorijevanje, a 16 posto smatra da ima mentalne smetnje i da im je potrebna stručna pomoć, iako je nisu potražili.

Puhalo naglašava da su neizvjesnost, loši radni uslovi i stalna izloženost traumatičnim temama glavni razlozi ovakvog stanja, te da je nužna sistemska psihološka podrška, prevencija mobinga i destigmatizacija mentalnog zdravlja u medijima.

Projekat “Slobodni i sigurni: Zaštita prava, mentalno zdravlje i sigurnost novinara u BiH” realizovan je uz podršku Safejournalists.net programa.