Italijanski novinar oštro kritikovao Edina Džeku

Italijanski novinar Stefano Borghi uputio je oštre kritike na račun bh. napadača Edina Džeke, koji se, prema navodima italijanskih medija, nalazi na izlaznim vratima Fiorentina.

Borghi je na svom YouTube kanalu poručio da je angažman Džeke bio promašaj rukovodstva kluba iz Firence.

“Ljudi su mislili da još ima šta da ponudi. Došao je u Fiorentinu koja se pomlađivala s velikim ambicijama, ali nije ispalo dobro. Džeko nije bio koristan”, rekao je Borghi.

U nastavku je dodatno pojasnio svoje stavove:

“Nikada nije bio fizički spreman. Nije odgovarao kako treba na terenu. Nikada nije bio intenzivan.”

Borghi se osvrnuo i na odnos iskusnog napadača s navijačima Fiorentine.

“Pokušao je pokazati karakter razgovarajući s navijačima, ali čak i tamo je uzeo u obzir ono što možda nije u potpunosti njegovo. Morao je slati poruke na terenu, a uopšte nije odgovarao”, poručio je italijanski novinar.

Fiorentina se trenutno nalazi na posljednjem mjestu tabele Serie A sa svega devet osvojenih bodova. Tim iz Firence u nedjelju na domaćem terenu dočekuje Cremonese u utakmici 18. kola italijanskog prvenstva.