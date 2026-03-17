Edin Džeko slavi 40. rođendan

Edin Džeko danas slavi 40. rođendan, a tim povodom oglasila se i njegova supruga Amra, koja je na društvenim mrežama podijelila kratku, ali emotivnu poruku: „Moj slavljenik. Dobrodošao u klub 40.“

Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i jedan od najuspješnijih sportista koje je ova zemlja imala.

Džeko je rođen u Sarajevu 1986. godine, a fudbalsku karijeru započeo je u Željezničaru. Evropski proboj ostvario je u češkim Teplicama, nakon čega slijedi transfer u njemački Wolfsburg s kojim osvaja titulu prvaka Bundeslige. Upravo u tom periodu izrasta u jednog od najubojitijih napadača Evrope.

Njegova karijera dodatno se razvija odlaskom u Manchester City, gdje osvaja dvije titule engleskog prvaka i postaje jedan od ključnih igrača u eri velikih uspjeha tog kluba. Nakon Engleske, prelazi u Romu, gdje godinama nosi kapitensku traku i ostavlja dubok trag kao jedan od najboljih strijelaca u historiji kluba, a potom i u Inter, s kojim dolazi do finala Lige prvaka.

Trenutno nastupa za njemački FC Schalke 04.

U dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine Džeko je rekorder po broju nastupa i postignutih golova. Bio je ključni igrač generacije koja je izborila historijski plasman na Svjetsko prvenstvo 2014. godine u Brazilu, a i danas je lider nacionalnog tima.

Osim na terenu, Džeko je poznat i po humanitarnom radu te angažmanu u brojnim društveno korisnim projektima.