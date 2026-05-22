Bh. reprezentativac Demirović na meti nekoliko klubova

Demirović na meti Lazija, Stuttgart traži visoko obeštećenje

Ermedin Demirović mogao bi tokom ljetnog prijelaznog roka biti jedna od tema na evropskom tržištu, nakon što su italijanski mediji objavili da se bh. reprezentativac nalazi na listi želja Lazija.

Kako piše italijanski portal La Lazio Siamo Noić, fudbalski reprezentai, pozivajući se na informacije iz Njemačke, Lazio prati napadača Stuttgarta, ali njemački klub trenutno ne želi lako pustiti svog igrača. Prema istom izvoru, Stuttgart bi za Demirovića mogao tražiti između 30 i 35 miliona eura.

Demirović ima ugovor sa Stuttgartom do 2028. godine, što dodatno otežava eventualni transfer. Italijani navode da je bh. napadač ove sezone postigao 15 golova i upisao pet asistencija u 37 utakmica.

Osim Lazija, interes za Demirovića povezuje se i sa engleskim Leedsom, ali za sada nema zvanične ponude niti potvrde da napušta Stuttgart.