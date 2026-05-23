Zmajevi danas počinju pripreme za Svjetsko prvenstvo

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine okuplja se danas na Ilidži, u hotelu Malak, gdje počinju pripreme Zmajeva za nastup na Svjetskom prvenstvu.

Selektor Sergej Barbarez danas očekuje dolazak većine reprezentativaca, izuzev igrača koji tokom vikenda imaju klupske obaveze. Precizan raspored treninga još nije poznat.

U sklopu priprema, Zmajevi će odigrati dvije prijateljske utakmice. Prva je na rasporedu u petak, 29. maja, protiv Sjeverne Makedonije u Sarajevu, dok će druga biti odigrana u subotu, 6. juna, protiv Paname u St. Louisu.

Reprezentacija BiH će u St. Louisu boraviti od 2. do 7. juna, nakon čega putuje u Toronto. Tamo će provesti pet dana i 12. juna odigrati prvu utakmicu na Mundijalu protiv Kanade.

Nakon susreta s Kanadom, Zmajevi odlaze u Salt Lake City, gdje će biti smješten njihov kamp. Iz tog grada putovat će na naredne utakmice, najprije u Los Angeles, a zatim u Seattle, gdje ih očekuju dueli protiv Švicarske i Katara, 18. i 24. juna.

Selektor Sergej Barbarez na okupljanju očekuje sljedeće igrače:

Golmani: Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Osman Hadžikić.

Odbrana: Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Dennis Hadžikadunić, Nidal Čelik i Arjan Malić, koji je naknadno pozvan.

Vezni red: Amir Hadžiahmetović, Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Dženis Burnić, Ermin Mahmić, Benjamin Tahirović, Amar Memić, Armin Gigović, Kerim Alajbegović i Esmir Bajraktarević.

Napad: Ermedin Demirović, Jovo Lukić, Samed Baždar, Edin Džeko i Haris Tabaković.

Na pretpozivima su Tarik Karić, Mladen Jurkas, Arjan Malić, Emir Karić, Jusuf Gazibegović, Ifet Đakovac, Amer Gojak, Haris Hajradinović i Dario Šarić.