Kanada objavila spisak za Svjetsko prvenstvo, prvi meč igra protiv Bosne i Hercegovine

Nogometna reprezentacija Kanade objavila je konačan spisak od 26 igrača za predstojeće Svjetsko prvenstvo, na kojem će nastupiti kao jedan od domaćina turnira.

Selektor Jesse Marsch odabrao je ekipu u kojoj se nalaze iskusni reprezentativci, ali i mlađi igrači od kojih se očekuje da donesu dodatnu energiju u timu. U aktuelnom sastavu nalazi se i 13 fudbalera koji su bili dio kanadske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 2022. godine u Kataru.

Marsch očekuje da će nekoliko važnih reprezentativaca, koji se trenutno oporavljaju od povreda, biti spremno za početak takmičenja i da će moći pomoći Kanadi već u grupnoj fazi.

Prije početka Mundijala, Kanada će odigrati dvije prijateljske utakmice. Prvi pripremni susret zakazan je za 1. juni protiv Uzbekistana u Edmontonu, dok će četiri dana kasnije u Montrealu igrati protiv Republike Irske.

Kanadska reprezentacija nastup na Svjetskom prvenstvu otvorit će 12. juna u Torontu utakmicom protiv Bosne i Hercegovine.

Selektor Jesse Marsch za Svjetsko prvenstvo računa na sljedeće igrače:

Golmani: Maxime Crépeau (Orlando City), Owen Goodman (Barnsley), Dayne St. Clair (Inter Miami).

Odbrana: Moïse Bombito (Nice), Derek Cornelius (Marseille), Alphonso Davies (Bayern München), Luc de Fougerolles (FCV Dender), Alistair Johnston (Celtic), Alfie Jones (Middlesbrough), Richie Laryea (Toronto FC), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire).

Vezni red: Ali Ahmed (Norwich City), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choinière (Los Angeles FC), Stephen Eustáquio (Porto), Marcelo Flores (Tigres UANL), Ismaël Koné (Sassuolo), Liam Millar (Hull City), Jonathan Osorio (Toronto FC), Jacob Shaffelburg (Nashville SC).

Napad: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Mallorca), Tani Oluwaseyi (Minnesota United), Promise David (Union Saint-Gilloise).

Reprezentacija Kanade, predvođena igračima poput Alphonsa Daviesa i Jonathana Davida, na domaćem terenu želi napraviti historijski rezultat i potvrditi status jedne od selekcija koje posljednjih godina bilježe značajan napredak u sjevernoameričkom nogometu.