TI BiH upozorava na preuranjenu kampanju i zloupotrebu javnih resursa

Transparency International u BiH upozorio je da političke partije i funkcioneri širom Bosne i Hercegovine, iako su Opšti izbori 2026. godine raspisani 7. maja, već provode aktivnosti koje imaju obilježja preuranjene izborne kampanje i zloupotrebe javnih resursa.

Iz TI BiH navode da se problem javlja zbog zakonske odredbe prema kojoj se zabrane odnose isključivo na političke subjekte koji su zvanično ovjereni za učešće na izborima. Zbog toga, kako ističu, Centralna izborna komisija BiH do isteka rokova za ovjeru stranaka, nezavisnih kandidata i koalicija nije mogla izricati kazne za evidentirane prekršaje.

Prema navodima TI BiH, rok za ovjeru stranaka i nezavisnih kandidata je 6. juni, dok je rok za koalicije 23. juni, čime je stvoren period u kojem se izborna pravila praktično ne mogu primjenjivati na subjekte koji još nisu ovjereni.

Iz ove organizacije ističu da su širom zemlje već vidljivi primjeri političke promocije, uključujući bilborde novih stranaka i političkih pokreta, kao i korištenje javnih događaja i institucija za promociju funkcionera. TI BiH navodi da su Centralnoj izbornoj komisiji prijavljeni pojedini slučajevi preuranjene kampanje, ali da sankcije nisu izrečene jer politički subjekti još nisu zvanično ovjereni.

U saopćenju se navodi i da se slične aktivnosti odvijaju u online prostoru, kroz plaćeno političko oglašavanje na društvenim mrežama, iako Izborni zakon BiH zabranjuje preuranjenu kampanju od dana raspisivanja izbora do potvrđivanja rezultata.

Transparency International u BiH najavio je početak sveobuhvatnog monitoringa predizbornih aktivnosti političkih subjekata, kandidata, institucija vlasti, javnih funkcionera, javnih ustanova i preduzeća.

Praćenje će uključivati terensko posmatranje događaja, monitoring medija, online prostora i javne potrošnje, a sve uočene nepravilnosti bit će dokumentovane i prijavljene nadležnim institucijama.

Iz TI BiH pozvali su sve učesnike izbornog procesa, političke stranke, kandidate, javne institucije i funkcionere da se pridržavaju zakonskih pravila, kako bi se izborni proces odvijao u fer atmosferi i uz što manje zloupotreba.