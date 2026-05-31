Kanada ostaje bez mlade zvijezde pred duel sa Zmajevima na Mundijalu

Fudbalska reprezentacija Kanade vjerovatno će na Svjetskom prvenstvu nastupiti bez 22-godišnjeg fudbalera meksičkog Tigresa Marcela Floresa.

Flores je zbog povrede koljena morao napustiti finale Champions Cupa protiv Toluce. Krilni napadač Tigresa povrijedio se prilikom pokušaja driblinga, kada je nastojao izbaciti protivnika iz ravnoteže.

Prema prvim informacijama, gotovo je sigurno da će 22-godišnji fudbaler propustiti Svjetsko prvenstvo, što bi bio veliki udarac za selekciju Kanade.

Kanada je godinama pokušavala privoliti Floresa da nastupa za njihovu reprezentaciju. On je ranije odbijao pozive, ali je nakon što nije dobio minutažu na Copa Americi 2024. godine, gdje je bio dio selekcije Meksika, odlučio promijeniti sportsko državljanstvo.

FIFA mu je zahtjev odobrila u februaru ove godine, nakon čega je debitovao za Kanadu. Selektor Jesse Marsch uvrstio ga je na spisak od 26 fudbalera prijavljenih za nastup na Svjetskom prvenstvu, kojem je Kanada jedan od domaćina.

Podsjetimo, Kanada će na otvaranju Svjetskog prvenstva igrati protiv Bosne i Hercegovine, a taj susret zakazan je za 12. juni.