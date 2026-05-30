Zmajevi nakon meča sa Sjevernom Makedonijom dobili slobodno vrijeme

U fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine pripreme se odvijaju ozbiljnim tempom, a reprezentativci nisu imali slobodno vrijeme ni tokom Bajrama, pa ni za porodični ručak.

Ipak, nakon utakmice protiv Sjeverne Makedonije, selektor Sergej Barbarez i njegov stručni štab odlučili su igračima dati kraći predah. Reprezentativci će biti slobodni do ručka u nedjelju, odnosno do poslijepodnevnog treninga koji je planiran istog dana.

“Neka malo skinu trenerku i opuste se sa porodicama. Bićemo još dugo zajedno na pripremama, mislim da im to treba”, poručio je Barbarez.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u utorak ujutro putuje za Frankfurt, odakle će nastaviti putovanje prema St. Louisu.

Prije odlaska, Zmajevi će u ponedjeljak u 10 sati trenirati na Grbavici. Trening će biti otvoren za navijače, koji će ga moći pratiti sa istočne tribine.