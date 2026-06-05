U UKC-u Tuzla otvoreno Odjeljenje za dječiju i adolescentnu psihijatriju

Broj djece i adolescenata kojima je potrebna stručna pomoć zbog problema mentalnog zdravlja iz godine u godinu raste. Dok je prije petnaestak godina u Klinici za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla godišnje evidentirano oko 700 pregleda djece i mladih, danas se taj broj mjeri u hiljadama. Stručnjaci upozoravaju da su među najčešćim problemima anksiozni poremećaji, poremećaji iz autističnog spektra, ali i različiti oblici zavisnosti, uključujući ovisnost o internetu i videoigrama. Upravo zbog sve veće potrebe za stručnom podrškom najmlađim pacijentima, u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla otvoreno je Odjeljenje za dječiju i adolescentnu psihijatriju.

„2005. godine smo imali 277 pregleda, 2021. smo imali 648 pregleda, 2025. 1069 pregleda. Danas, 2026. od januara do juna imamo dvije trećine broja pregleda u odnosu na prošlu godinu. Potrebe su velike, ali u humanim uslovima“, rekla je Nermina Aljukić, vd načelnika Klinike za psihijatriju UKC-a Tuzla.

Novo odjeljenje omogućava hospitalizaciju djece i adolescenata u prostoru prilagođenom njihovom uzrastu i potrebama. Do sada su maloljetni pacijenti kojima je bilo potrebno bolničko liječenje upućivani u druge zdravstvene ustanove ili su se liječili u uslovima koji nisu u potpunosti odgovarali zakonskim standardima za tretman djece.

„Novina je to što smo u proteklom periodu uspjeli završiti fizičku rekonstrukciju prostora, te obezbijediti neophodan broj kadrova u skladu s važećim normama i standardima, kako medicinskog, tako i nemedicinskog osoblja. Time smo se svrstali u red zdravstvenih ustanova koje prate savremene trendove i standarde moderne medicine. U Bosni i Hercegovini je Klinički centar Univerziteta u Sarajevu ranije uspostavio slično odjeljenje, a mi smo sada druga ustanova koja je realizovala ovakav projekat”, kazao je Šekib Umihanić, direktor UKC-a Tuzla.

Kapacitet odjeljenja trenutno iznosi pet kreveta, od kojih su prostori za djevojčice i dječake fizički odvojeni. Osim liječenja, fokus će biti stavljen na psihoterapijski rad, podršku porodicama i multidisciplinarni pristup koji uključuje psihijatre, psihologe, socijalne radnike i druge stručnjake. Projekat uspostavljanja Odeljenja za dječiju i adolescentnu psihijatriju započet je još 2019. godine. Realizovan je uz podršku Vlade Tuzlanskog kantona, Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i donatora, te Fondacije „Mentalno zdravlje za sve“.

„Sam projekat urađen je na mjestu ateljea, sve je urađeno prema najvišim važećim standardima za objekte ove namjene. Također, izrađen je i projekat adaptacije prostora ispred Odjeljenja za dječiju i adolescentnu psihijatriju, a njegova realizacija očekuje se u narednom periodu”, rekao je Izet Pajević, neuropsihijatar i direktor Fondacije „Mentalno zdravlje za sve“.

Krajnji cilj je stvaranje savremenog centra za dječiju i adolescentnu psihijatriju koji bi, prema riječima uključenih stručnjaka, mogao postati jedinstven ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u regionu.