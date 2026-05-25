Predstavljeni novi dresovi Zmajeva za Svjetsko prvenstvo

Nogometni savez Bosne i Hercegovine danas je predstavio nove dresove Zmajeva, u kojima će fudbalska reprezentacija BiH nastupiti na predstojećem Svjetskom prvenstvu.

Nova oprema donosi spoj tradicionalnih motiva i modernog sportskog dizajna. Na domaćoj garnituri dominira prepoznatljiva plava boja, uz elegantne detalje, dok je gostujući dres izrađen u bijeloj nijansi sa suptilnim šarama.

Novi dresovi Zmajeva već su izazvali brojne reakcije navijača na društvenim mrežama, a mnogi ističu da vizualni identitet opreme oslikava energiju, ponos i borbenost reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Javnost s nestrpljenjem očekuje prve nastupe reprezentacije u novim dresovima, uz nadu da će upravo ova oprema pratiti Zmajeve na putu do historijskog uspjeha na smotri najboljih svjetskih selekcija.

Službena prodaja dresova trebala bi početi uskoro, a interes navijača već je veliki.