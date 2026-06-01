Zmajevi ispraćeni s Grbavice, Barbarez govorio o Džeki, Šunjiću i Hadžikiću

Sergej Barbarez, selektor fudbalske A reprezentacije Bosne i Hercegovine, obratio se javnosti nakon današnjeg otvorenog treninga na stadionu Grbavica, kojem je prisustvovalo više hiljada navijača.

Zmajevi su posljednji trening u Sarajevu odradili uoči sutrašnjeg puta u Sjedinjene Američke Države, gdje ih očekuju završne pripreme i nastup na Svjetskom prvenstvu.

Barbarez je nakon treninga zahvalio navijačima na podršci, ističući da reprezentaciji mnogo znači energija koju su dobili na Grbavici.

“Ja poručujem već dva mjeseca da budu uz nas, da navijaju. Doći će to do nas sve i do Amerike. Mi ćemo pokušati da ih obradujemo i razveselimo, kao što smo i dosad radili”, rekao je Barbarez.

Selektor je naglasio da je osnovna ideja otvorenog treninga ispunjena, jer su navijači imali priliku da isprate reprezentativce pred odlazak na veliko takmičenje.

“Utakmica u našoj državi, otvoreni trening, to je bila ideja. Hajp je postao velik za ove momke, ali je sve u redu. Drago nam je da su navijači prepoznali naš rad i da će nas nastaviti podržavati”, poručio je selektor BiH.

Barbarez se osvrnuo i na zdravstveno stanje reprezentativaca. Edin Džeko je danas radio odvojeno od ostatka ekipe, dok su Ivan Šunjić i Osman Hadžikić bili na tribinama.

Prema riječima selektora, stanje je u skladu s ranijim planom. Šunjić će obaviti kontrolno snimanje i očekuje se da bude spreman, dok bi se Džeko u Sjedinjenim Američkim Državama trebao priključiti punom trenažnom procesu.

Hadžikić se povrijedio i neće putovati s reprezentacijom, a umjesto njega pozvan je Jurkas, standardni U21 reprezentativac Bosne i Hercegovine.

“Haris radi na svom ozdravljenju i ide po planu da za mjesec dana bude spreman, odnosno za drugu ili treću utakmicu prvenstva”, rekao je Barbarez govoreći o Harisu Tabakoviću.

Reprezentativci Bosne i Hercegovine sutra kreću put Sjedinjenih Američkih Država, a već u subotu ih očekuje generalna proba protiv Paname u St. Louisu. Taj susret bit će posljednja provjera pred početak nastupa na Svjetskom prvenstvu.